Москва, , 15:57 — REGNUM Доллар и евро 5 февраля на внутреннем валютном рынке продолжают дешеветь после того, как беспрецедентные вливания Народного банка Китая, а также успехи по борьбе с коронавирусом развернули вектор динамики рисковых активов. Доллар теряет 0,4%, опустившись к 62,70 руб., евро — 0,7%, достигнув уровня в 69 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Вдобавок к рекордному с 2004 года предоставлению банкам 1,2 трлн юаней ($174 млрд) 4 февраля ЦБ Китая добавил еще 500 млрд ($71,2 млрд), помимо этого снизил ставки РЕПО и дал понять, что снижение норм резервирования и ключевой ставки не заставят себя ждать. При этом власти страны подтвердили ожидания рынка, что позднее будет представлена еще и программа увеличения госрасходов.

На утро 5 февраля темпы роста числа инфицированных замедлились, а эпидемиологи сообщили о том, что для лечения пациентов, подхвативших 2019-nCov, может использоваться дешевый и безопасный препарат против малярии, который продемонстрировал высокую способность к подавлению вируса.

В итоге на мировых рынках негативные эмоции сменились доверием к прогнозам экономистов, которые в среднем оценивают, что отрицательный вклад эпидемии в темпы роста мирового ВВП, при условии прохождения ее пика в I кв. не превысит 0,2%-0,3%.

Улучшение восприятие риска на мировых рынках открыло окно для участия в сегодняшних аукционах ОФЗ для нерезидентов, которые воспользовались недавним ослаблением рубля для более комфортной конвертации валюты. Сегодня Минфин разместит на двух безлимитных аукционах выпуск ОФЗ-ПД 26 228 с датой погашения 10 апреля 2030 года, а также выпуск ОФЗ-ПК 24 021 с датой погашения 24 апреля 2024 года.

Определенную поддержку в ближайшие недели окажет уменьшение объема валютных интервенций Банка России для исполнения бюджетного правила — с 7 февраля по 5 марта с учетом ранее отложенных покупок на эти цели будет предусмотрено 14,1 млрд руб. против текущих 21 млрд руб.

Это вместе со стабилизацией ситуации на рынке энергоносителей (в ОПЕК+ оценили влияние коронавируса на темпы спроса в этом году в 200 тыс. барр/сутки, что может исключить необходимость экстренного пересмотра квот до заседания в марте) повышает шансы на то, что 7 февраля Банк России все же решится на понижение ключевой ставки с 6,25% до 6,00%.

Благодаря этом до пятницы рубль может получить определенный иммунитет против новых попыток его ослабления и уйти в боковик в диапазоне 62,20−63,20 против доллара и 68,70−69,80 руб. против евро», — пояснил эксперт.

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