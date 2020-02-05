Москва, , 16:10 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект депутатов фракции «Справедливая Россия» о нормах финансирования здравоохранения, образования и культуры в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

В частности, депутаты предлагали установить, что объем расходов федерального бюджета на здравоохранение должен составлять не менее 7% от общего объема расходов госказны, на образование — также не менее 7%, а на культуру — не менее 3%. По расчетам депутатов, сегодня расходы на здравоохранение составляют 2,7% от всех госрасходов, на образование — 4,1%, а на культуру — 0,7%.

Между тем, правительство и Счетная палата законопроект не поддержали. Как отметили в правительстве, такие новеллы противоречат установленным принципам бюджетной системы РФ — например, принципу сбалансированности, который предполагает что объем предусмотренных расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита.

Профильный комитет Госдумы согласился с аргументами, большинство парламентариев отказалось поддерживать инициативу, законопроект был отклонен.