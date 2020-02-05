Рига, , 15:54 — REGNUM В Латвии постепенно снижается объём наличных денег, проходящих через взносы и выдачу в банкоматах коммерческих банков. Об этом сообщает портал Dienas Business со ссылкой на данные Центрального Банка (ЦБ) Латвии.

По данным ЦБ, в течение 2019 года количество транзакций, зачисляющих наличные на счета через банкоматы, уменьшилось на 2,7%, а их объём в денежном эквиваленте на 6,9%. Схожая ситуация наблюдается со снятием наличных. Там количество транзакций снизилось на 3,8%, а денежный вал сократился на 4,2%.

Коммерческие банки, согласно действующему в стране законодательству, обязаны предоставлять в Службу государственных налогов (СГД) Латвии сведения о клиентах, чей оборот входящих и исходящих платежей равняется или превышает 15 000 евро.