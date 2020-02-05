Москва, , 15:51 — REGNUM Туристы из России побили рекорд по числу посещений курортного турецкого города Антальи. Так, в январе 2020 года турпоток увеличился на 53% (57 тыс. человек), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Россия лидирует по числу прибытий в Анталью

На втором месте — туристы из Германии (40 тыс. человек, рост на 37% к январю 2019 года). Также в пятёрку лидеров вошли Израиль, Польша и Великобритания.

Всего в январе в Анталье побывали более 186 тыс. иностранных туристов, что на 30% превысило показатель января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год в турецкой Анталье отдохнули около 5,6 млн туристов из России, больше на 16%, чем в 2018 году.

Читайте также: Анталья в 2019 году приняла рекордное количество туристов из России