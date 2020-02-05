Нижний Новгород, , 15:46 — REGNUM В качестве площадки для строительства первого в России частного космодрома, которое планируется в Нижегородской области, компания «Космокурс» рассматривает 14 площадок из ранее предполагаемых 17 территорий в регионе. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава компании Павел Пушкин.

При этом он отметил, что есть приоритетный участок, на который и будут подаваться документы, но в каком районе области он располагается, Пушкин не раскрыл, обозначив название территории звездочками.

«Через неделю должны сделать ощутимый прыжок вперёд. Материалы мы будем подавать на приоритетный участок в ********ом районе», — написал директор «Космокурса», добавив, что остальные территории требуют ряда уточнений.

«Либо надо пару почти опустевших населённых пунктов расселить, либо рубить лес. Есть несколько мест, где и деревень не осталось, и лес пока не вырос, но большие сложности с инфраструктурой», — отмечает Пушкин. Однако также в течение ближайшей недели компания планирует выслать предварительные материалы ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду).

При этом Пушкин подчеркнул, что Роскосмос до сих пор не ответил на ключевой вопрос: не противоречат ли суборбитальные пуски из Нижегородской области международно-правовым договорам и национальным интересам России. Без этих документов компания не может ни выполнить ОВОС, ни защитить Аванпроект.

«Нормативных требований в области эксплуатации и пилотируемой космонавтики у нас нет», — заключил Пушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Ранее компания заключила соглашение с правительством Нижегородской области о реализации проекта в регионе.

Полет комических туристов будет длиться всего девять минут при стоимости около $250−300 тыс. Скафандр космотуристам не потребуется — только баллон с воздушной смесью. Лётные испытания планируется начать в 2022 году, испытания с людьми намечены не ранее 2025 года.