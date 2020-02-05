Москва, , 15:41 — REGNUM Центробанк РФ с 7 февраля 2020 года выпускает в обращение серебряную памятную монету «20-летие подвига десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии», сообщается на сайте регулятора.

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Номинал памятной монеты в честь подвига десантников 3 рубля. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Монета обязательна к приему по номиналу во всех видах платежей без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 февраля 2020 года ЦБ РФ выпускает в обращение пять памятных монет из недрагоценного металла из серии «Оружие Великой Победы».

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