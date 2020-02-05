Москва, , 15:41 — REGNUM Басманный суд Москвы в третий раз перенёс заседание о заочном аресте российского бизнесмена Бориса Минца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Заседание было перенесено в связи с неявкой адвоката ответчика», — сообщил собеседник агентства.

Ранее заседание уже дважды переносилось. Первый раз это произошло по ходатайству адвоката Минца, во второй — в связи с эвакуацией суда.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмена обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенная организованной группой лиц либо в особо крупном размере»).

По этим же обвинениям Басманным судом Москвы уже были заочно арестованы его сыновья — Дмитрий и Александр Минцы.