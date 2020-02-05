Берлин, , 15:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается вложить 800 млн долларов в производство кроссоверов Tarek в Аргентине. Об этом сообщает Automobilwoche.

В Берлине состоялась встреча представителей немецкой компании с аргентинским лидером Альберто Фернандесом. На этой встречи представители Volkswagen, что компания планирует инвестировать 650 миллионов долларов в производство Tarek на своем заводе в Пачебо.

Кроме того 150 миллионов долларов компания вложит в производство на завод в Кордове новой коробки передач для европейского авторынка.

Напомним, Volkswagen планирует в 2020 году запустить на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде производство кроссоверов Tarek.

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