Париж, , 15:32 — REGNUM Продажи смартфонов во Франции упали на 5% в 2019 году, а средняя цена гаджета находится на уровне 420 евро, передает BFM TV.

Согласно ежегодному исследованию GfK по продажам электронных продуктов во Франции, в 2019 году продажи смартфонов упали на 5% и достигли 17,3 млн единиц.

По данным исследования, желание жителей Франции регулярно менять телефон не такое сильное, как было раньше. Последние модели iPhone или Samsung не сильно отличаются от ранее выпущенных моделей, и потребители не всегда видят смысл тратить до 1000 евро на новый смартфон.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года министерство экономики и финансов Франции заявило, что предоставление частот сотовым оператором для развертывания сетей 5G начнется весной 2020 года.

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