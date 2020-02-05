Саратов, , 15:22 — REGNUM Депутаты постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Гордумы Саратова поддержали законопроект о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей в связи с 75-летием Победы, сообщили ИА REGNUM в городском парламенте. Эти средства ветераны получат плюсом к федеральным выплатам.

Количество получателей этой выплаты в регионе составляет 409 человек, таким образом, на эти цели направят 4,09 млн рублей. Уточняется, что финансирование выплат планируется за счет экономии, ожидаемой в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутатов Саратовской городской Думы и лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Саратов».

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании Гордумы.

«Сколько нас там хаяли, что мы хотим себе назначить. Мы сэкономили 4 млн рублей. Мы их сейчас распределяем на выплаты ветеранам», — цитирует депутата Александра Янкловича («Единая Россия») портал «Взгляд-инфо».

В то же время депутат Александр Ванцов («Единая Россия») предложил сделать выплаты ежегодными, а не только к юбилеям Победы.

«Не надо ждать круглых цифр. У нас мало ветеранов осталось, и их становится меньше», — констатировал Ванцов.

Начальник управления по труду и социальному развитию Саратова Максим Михайловский отметил, что ранее подобных выплат со стороны мэрии города не было, по крайней мере в течение последних десяти лет, что он работает в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент России Владимир Путин заявил, чтовсем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям будет выделено по 75 тыс. рублей. Труженикам тыла планируется выплатить единовременно по 50 тыс. рублей.