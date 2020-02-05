Москва, , 15:07 — REGNUM Объем поставок в Китай российской рыбы может быть снижен из-за коронавируса, и продукцию придётся перенаправлять на другие рынки. Об этом сообщил 5 февраля журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Поставки могут сократиться из-за снижения объёмов потребления в КНР, страдающей от нового вируса. В России следят за ситуацией, её отслеживают рыбаки, чтобы перенаправить освобождающиеся объёмы на другие рынки. Речь идёт в числе прочего об экспорте около 600 тыс. тонн минтая.

Объёмы китайской рыбы, идущей в Россию, Росрыболовство считает несущественными, это немногим более 100 тыс.тонн. Влияния на обстановку на рынке они не окажут.

Росрыболовство не может принимать решение о возможном запрете на ввоз китайской рыбной продукции. Это прерогатива Роспотребнадзора и Россельхознадзора, пояснил также Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов заявил, что ограничение поставок китайской продовольственной продукции пока не рассматривается Минсельхозом РФ в качестве одной из мер против нового коронавируса.

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