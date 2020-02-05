Мадрид, , 14:59 — REGNUM Продажи автомобилей и внедорожников в Испании упали на 7,6% в январе 2020 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

Всего на испанском авторынке в январе было продано 86 443 экземпляра машин и внедорожников. При этом продажи физическим лицам упали на 14,2%, до 40 555 единиц, а вот продажи юридическим лицам увеличились на 4,5%, до 32 785 единиц.

В прошлом месяце Seat лидировал среди всех автопроизводителей в Испании. Продажи легковых автомобилей и вездеходов этой марки на испанском рынке составили 8187 экземпляров. Второе место у Peugeot (6874 ед.), третье место досталось Volkswagen (6706 ед.).

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault (5044 шт.) и Citroën (4685 шт.).

Продажи легких коммерческих автомобилей также снизились в Испании на 20,3% в прошлом месяце, до 13 847 единиц. Кроме того, сообщается, что продажи тяжелых грузовых автомобилей упали на 13,3%.

Напомним, по итогам 2019 году реализация автомобилей на испанском авторынке упала на 4,8% по сравнению с 2018 годом.

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