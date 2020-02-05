Москва, , 14:54 — REGNUM Перевод такого правонарушения как задержка заработной платы из категории небольшой тяжести с максимальным сроком наказания до трех лет лишения свободы и сроком давности два года в категорию средней тяжести с посадкой на срок до 10 лет и сроком давности шесть лет с энтузиазмом будет воспринят податным населением, хоть всенародное голосование проводи, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя ужесточение наказания за невыплату зарплаты.

«Вполне популистская мера в ряду последних предложений по социальной политике, причем в отличие от индексации пенсий и бесплатных школьных обедов для бюджета совершенно бесплатная.

Ужесточение наказания не так действенно, как его неотвратимость, об этом уже столько было сказано специалистами-правоведами. Но неотвратимость требует скурпулезной и в общем негромкой работы, а на ужесточении проще громко попиариться.

Казалось бы, и объективной необходимости в столь резком ужесточении нет: ситуация с задержками по зарплате в стране в последние годы не ухудшилась, а улучшилась. По данным Росстата по состоянию на 1 января 2020 года просроченная задолженность по зарплате по стране составила всего 2 млрд 114 млн рублей.

Это всего 0,3% от среднемесячного совокупного фонда заработной платы ведущих отраслей промышленности. И эта сумма на 12,6% меньше, чем на 1 января 2019 года и на 27,3% меньше, чем на 1 декабря 2019 года. С неполученной зарплатой оказались менее 50 тысяч работников. Это немногим больше, чем количество обманутых дольщиков, но что-то не слышно о посадках на 10 лет недобросовестных застройщиков.

Надо думать, серьезные задержки вызываются серьезными причинами — остановкой производства, наличием больших долгов, отсутствием средств на счетах и банкротством предприятия. Ужесточение наказания никак не поможет предприятию решить эти проблемы.

Но оно увеличит количество уголовных дел. А руководителей предприятий, попавших в сложную финансовую ситуацию, заставит пораньше пуститься в бега, не дожидаясь ареста, и не делая лишних попыток как-то исправить ситуацию. Большого положительного эффекта от такой меры не будет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия поручила СК РФ и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату зарплаты. Согласно предложенному законопроекту будет предусматриваться от 5 до 10 лет лишения свободы.

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