Киев, , 14:54 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины не согласно с решением суда, который приостановил передачу в концессию Херсонского морского торгового порта, и намерено обжаловать этот вердикт.

С таким заявлением ведомство выступило сегодня, 5 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве считают, что концессионные конкурсы в морских портах «Херсон» и «Ольвия» прошли «открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства».

Также министерство уточняет, что истцом выступила компания «Специальная компания морской порт Херсон», которая также была допущена к участию в концессионном конкурсе. Однако 17 января текущего года конкурсная комиссия министерства не допустила эту компанию к дальнейшим этапам отбора, так как не получила полного и достоверного подтверждения наличия у этой компании ликвидных активов в размере, эквивалентном 8 млн долл.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что Шестoй апелляционный административный суд Киева остановил действие приказа министерства инфраструктуры Украины об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Ранее победителем конкурсного отбора была объявлена грузино-швейцарская компания «Рисоил-Херсон», представители которой сообщили о планах в течение первых пяти лет концессии порта увеличить его грузооборот вдвое, и осуществить техническое перевооружение объекта.

Судебные тяжбы по первому же сданному в концессию порту могут значительно нарушить планы правительства Украины — в Киеве уже рассматривают варианты со сдачей в концессию остальных портов страны, а также ряда аэропортов и автомобильных дорог.