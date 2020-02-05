Белгород, , 14:53 — REGNUM Инвесторов для строительства объектов социального назначения в сфере спорта, образования, культуры и отдыха ищут в Белгородской области. Реестр проектов с механизмами государственно-частного и муниципально-частного партнёрства на 1 января 2020 года включает в себя 90 проектов. К реализации запланированы 14 на общую сумму более четырёх миллиардов рублей, сообщили 5 февраля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

С помощью партнёров региональные власти намереваются построить три физкультурно-оздоровительных комплекса, плавательный бассейн, детский спортивный оздоровительный лагерь, парк аттракционов, несколько туристических и культурных объектов. Они должны появиться в девяти муниципалитетах. Сейчас в регионе в стадии реализации находятся 64 проекта на сумму 37,5 млрд рублей, инвесторы в основном заключают договоры аренды с инвестиционными обязательствами.

В 2019 году в Белгородской области были завершены восемь проектов на общую сумму два миллиарда рублей.