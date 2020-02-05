Москва, , 14:44 — REGNUM Как распознать телефонное мошенничество, ответ прост — перезвонить обратно и убедиться, что звонок исходил именно с того номера. В стандартный сервис операторов такая услуга пока не входит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицин, комментируя способ борьбы с подменой номеров мошенниками.

«Однако для банков российские операторы связи разработали такое решение. Чтобы его применять, операторы определяют номер, с которого получили звонок их клиенты. Если этот номер принадлежит банку, то оператор перезвонит ему сам.

Точнее оператор связывается с информационной системой банка и узнает, звонит ли банк клиенту в данный момент. И если банк не подтверждает звонок, то получает от оператора уведомление об угрозе. Техническое решение уже тестируется рядом банков.

Нельзя не заметить, что такое партнёрство подразумевает высокую степень доверия между банками и операторами мобильной связи, которые зачастую сами являются владельцами банков, то есть прямых конкурентов.

Предположим, сотрудник банка звонит своему клиенту. Оператор связи, обнаружив звонок, переспрашивает банк — действительно ли тот сейчас общается со своим клиентом? В принципе, поскольку фрод (вид мошенничества) всё-таки занимает лишь небольшое число звонков, оператор и так многое знает о коммуникациях банка.

И тем не менее, тут, конечно, кроется стимул либо для окончательного слияния операторов с банками в гигантские ИТ‑ и финансовые экосистемы, либо для более активного продвижения банками собственных виртуальных операторов связи.

В общем-то, не секрет, что небольшим банкам уже сложно обеспечить информационную безопасность своих клиентов. Дальше это будет ещё сложнее, и в итоге может так получиться, что все услуги, к которым граждане привыкли будут оказывать от трёх до пяти замкнутых экосистем, которые будут сочетать в одном лице и банки, и операторов, и ритейл, и доставку», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, способ противодействия действиям мошенников, использующих подмененные номера для звонков клиентам банков, разработали крупнейшие операторы связи РФ вместе с банками.

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