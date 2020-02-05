Чебоксары, , 14:29 — REGNUM В Чувашии в 2019 году объём жилищного строительства сложился разный в зависимости от учёта строительства на садоводческих участках. Если учитывать данный вид построек, то объём строительства жилья за год вырос на 9,8%, без учёта данного показателя в Чувашии — падение на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В декабре 2019 года в Чувашии построена 23 021 квартира, всего за год построено 108 621 квартир.

Статистика в части жилищного строительства выглядит по-разному в зависимости от расчётных показателей. Если в общую статистику включить дома, которые построены жителями на земельных участках для садоводства, то общая площадь введённого жилья в Чувашии составила за год 656,4 тыс. кв. метров — это на 9,8% больше по сравнению с 2018 годом. В том числе жителями построено 166 113 кв. метров жилья, что на 20,1% больше к уровню 2018 года.

Без учёта «садоводческого» строительства в Чувашии за год введено 597 465 метров жилья. Это на 1,3% меньше, чем было по итогам 2018 года. Из них на долю частного строительства приходится 138 253 кв. метров — снижение составило 16,3%.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2019 году в Чувашии составил 35 381,8 млн рублей, или 83,7% (в сопоставимых ценах) к 2018 году.

В Чувашстате отмечают, что с августа 2019 года данные по жилищному строительству стали приводиться с учётом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, — ранее такие дома не учитывались.