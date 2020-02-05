Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM По итогам января-ноября Нижегородская область увеличила экспорт в Германию на 58%. Товарооборот между регионами увеличился на 14,3% за указанный период и составил 678 млн долларов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, что в денежном выражении экспорт в Германию составил 176 млн долларов, импорт же из Германии вырос на 4% и составил 502 млн долларов.

В структуре экспорта на 63% вырос объем поставок неэнергетической продукции: в 20 раз выросли поставки труб большого диаметра, в 4.2 раза — поставки изделий из чёрных металлов, в 2,2 раза — мебели, на 31,4% — изделий из древесины, на 27,7% — высокотехнологичного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, регион успешно реализует мероприятия в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», целевой показатель которого перевыполнен в 2019 году почти вдвое. Число региональных предприятий-экспортёров увеличилось на 22%, всего на экспорт поставляют свою продукцию 1,3 тыс. нижегородских предприятий.

По итогам января-октября Нижегородская область по объему внешнеторгового оборота вышла на второе место в Приволжском федеральном округе и на 17-е место в России.