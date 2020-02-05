Чита, , 14:26 — REGNUM Забайкальским пассажирам станет комфортнее путешествовать. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в пользование Забайкальской пригородной пассажирской компании поступили три новых электропоезда ЭП3Д. Они будут обслуживать направления Чита-Могзон и Могзон-Хилок.

Техника приспособлена для маломобильных граждан. В составах установлен подъемник с низких платформ, биотуалетный комплекс, места для крепления инвалидных колясок в салоне.

Как пояснил вице-премьер Забайкальского края Геннадий Гусев вагоны имеют обновленный интерьер и новую климатическую систему без воздуховодов на крыше. Новая система видеонаблюдения с видеорегистрацией позволит локомотивной бригаде оперативно контролировать ситуацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в край должны прибыть ещё три подобных состава.