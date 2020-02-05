Михайловск, Ставропольский край, , 14:28 — REGNUM Строительство новойобъездной дороги запланировано на Ставрополье вокруг одного из густонаселенных районов города Михайловска. Магистральная улица обеспечит выезды сразу на две региональные дороги, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе губернатора края.

«Михайловску нужна новая магистральная улица, позволяющая сократить транзит транспорта через город и разрешить существующие дорожные проблемы», — отметил глава региона Владимир Владимиров в ходе совещания в краевом правительстве.

Четырехполосная дорога протяженностью около 21 км призвана обеспечить выезды из района «Гармония» и близлежащих улиц на региональные дороги Ставрополь — Ростов-на-Дону и Ставрополь — аэропорт. Новая магистраль будет проходить в стороне от внутригородских улиц, что, как ожидается, позволит сократить риски дорожных заторов в часы пик.

В настоящее время специалисты Северо-Кавказского федерального университета ведут изыскательские работы и занимаются проектированием нового объекта.