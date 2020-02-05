Москва, , 14:20 — REGNUM Большинство жителей России (88%) отмечают рост цен на продукты питания и товары. 44% считают, что выросли очень значительно, 28% — умеренно, 16% — несущественно. Лишь 6% не заметили роста, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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В феврале ожидаются сильное подорожание продуктов и товаров 14% опрошенных. 44% надеются что вырастут умеренно, 14% — незначительно. 10% считают, что не цены не изменятся.

Давая прогноз на ближайших год, 58% респондентов заявили, что цены будут расти так же, как и сейчас. По мнению 14%, инфляция ускорится, по мнению 7%, замедлится. Не прогнозируют изменение цен лишь 3%

Опрос граждан старше 18 лет проведён в январе 2020 года в 55 субъектах РФ в 105 населенных пунктах. Опрошены 2000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФОМ, в России наблюдаемая (8,6%) и ожидаемая инфляция (8,3%) выше ключевой ставки Центробанка РФ (6,25 п. п) и официальных данных Росстата (3%).

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