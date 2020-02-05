Москва, , 14:24 — REGNUM В России из 42,75 млн легковых автомобилей свыше половины старше 10 лет. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

На начало 2020 года в России числилось 42,75 млн автомобилей. При этом 24,28 млн из них — это автомобили, произведенные до 2010 года.

Кроме того, в стране насчитывается 2,7 млн автомобилей, выпущенных в 2012 году, 2,5 млн единиц — произведенных в 2011 году. Чуть меньше было выпущено легковушек в 2013 году — всего 2,47 млн штук. А число выпущенных автомобилей в 2014 году составило 2,04 млн.

Количество остальных автомобилей, числящихся в России, составляет менее 2 млн экземпляров.

Напомним, число легковушек иностранных брендов в автопарке России составляет на начало 2020 года 26,2 млн экземпляров — это сопоставимо с 61,2% от всего парка легковых автомобилей в стране.

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