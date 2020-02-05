Сеул, , 14:14 — REGNUM В Южной Корее ужесточили наказание за создание искусственного дефицита средств защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, лица, производящие и продающие защитные маски и антисептики, накапливающие и не удовлетворяющие потребительский спрос в течение пяти дней, могут быть подвергнуты штрафу в размере 50 млн вон (~$42 300) или тюремному заключению сроком до двух лет.

Известно, что данные меры, вступившие в силу с 5 февраля 00:00 по местному времени, продлятся до 30 апреля.

Отмечается, что за соблюдением данных мер будут следить более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее было зафиксировано восемнадцать случаев заражения коронавирусом нового типа.