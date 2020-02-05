Минск, , 14:02 — REGNUM ВВП Белоруссии должен составить $100 млрд к 2025 году, и при этом приоритетами плана на пятилетку в правительстве республики видят демографию, производительность труда, инвестиции в инновации и раскрытие потенциала саморазвития территорий. Об этом 4 февраля при обсуждении проекта концепции Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021−2025 годы на заседании президиума правительства заявил его глава Сергей Румас.Совмин рассмотрел два сценария — целевой и консервативный. Разработчиками документа предложено отказаться от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики.

«Консервативный сценарий — это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий — выйти к 2025 году на ВВП $100 млрд. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост», — сообщил Румас. Он обратил внимание на проблемы госсектора, повышение роли частного бизнеса и эффективной занятости. Концепция предусматривает создание сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью в производственной сфере.

Критикуя документ, глава правительства отметил: «Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия государственного сектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен».Выяснилось также, что количественные показатели развития в ряде сфер не поддерживаются отраслевыми ведомствами. В правительственной пресс-службе отметили также: «Для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики предложило разработать бюджетный сценарий с «осторожной оценкой» эффекта от проводимой политики и скорости её влияния на рост экономики в базовых условиях».

Напомним, предыдущие пятилетние и годовые планы развития Белоруссии, утверждённые указами Александра Лукашенко, выполнены не были. В том числе официальный план на 2019 год был досрочно провален.

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