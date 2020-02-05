Москва, , 14:02 — REGNUM В России наблюдаемая (8,6%) и ожидаемая инфляция (8,3%) выше ключевой ставки Центробанка РФ (6,25 п. п) и официальных данных Росстата (3%). Таковы данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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В 2019 году рост цен в РФ составил 3%. ЦБ намерен добиваться, чтобы к концу 2020 года рост цен не превышал 4% в год. 48% опрошенных считают, что инфляция будет гораздо выше, 35% заявили, что примерно на уровне 4%.

Граждане не видят каких-либо существенных изменений в будущем. Через три года ждут снижения инфляции лишь 4% респондентов. По мнению 44% она будет расти, по мнению 26%, она останется на уровне 4% в год.

Репрезентативный опрос граждан старше 18 лет проведён в 55 субъектах РФ в 105 населенных пунктах. Опрошены 2000 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России не знают текущий уровень инфляции в стране. 19% считают, что приблизительно знают. Точную цифру смогли назвать лишь 7%.

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