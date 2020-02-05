Париж, , 14:02 — REGNUM На французском авторынке в январе 2020 года было продано 134 230 легковых и легких коммерческих автомобилей — на 12,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Падение продаж легких коммерческих машин составило в прошлом месяце 9,3%. Всего был продан 32 371 автомобиль сегмента LCV.). Кроме того, упали продажи на рынке коммерческой техники — на 12%, до 3986 экземпляров.

По данным CCFA, продажи автомобилей французских марок упали на 10,5% (81 365 шт.), а иностранных марок — на 17,6% (52 865 шт.).

В CCFA связали снижение продаж в январе с высокими показателями в конце 2019 года, поскольку ожидалось, что с начала года вырастут налоговые сборы.

Напомним, 2019 год закончился для авторынка Франции положительной динамикой. Там было продано 2 млн 214 тыс. 279 машин, что на 1,9% превысило показатели продаж 2018 года.

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