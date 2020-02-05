Уфа, , 13:59 — REGNUM Новый бассейн открылся в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, открытие бассейна, общей площадью три тысячи кв метров, в микрорайоне Инорс на бульваре Тухвата Янаби состоялось 5 февраля.

Отмечается, что в спортивном объекте будут работать также тренажерный зал и медицинский кабинет. В одну смену в бассейне смогут заниматься 48 человек. Объект оснащен современной системой очистки воды. Кроме этого в спортивном комплексе размещены трибуны на 100 мест и другие помещения.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, в ближайшие три-четыре года в регионе будут построены еще 16 бассейнов.

По словам главы городской Администрации Ульфата Мустафина, бассейн будет также построен и в микрорайоне Шакша.

Читайте ранее в этом сюжете: В селе Башкирии открыли обновленный Дом культуры