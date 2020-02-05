Самара, , 13:49 — REGNUM 284 человека планируют сократить на станции скорой помощи в Самаре. Об этом 5 февраля сообщает 63.ru.

По информации журналистов издания, руководство станции скорой помощи планирует воспользоваться услугами частной компании. Представители профсоюзов уже получили соответствующие уведомления, на которых стоит подпись главного врача станции.

По словам председателя профсоюза «Действие» Татьяны Рыбиной, в первую очередь сокращение коснется 275 водителей. Кроме этого, планируют сократить механиков, слесарей и диспетчеров.

Сокращать работников планируют со всех городских подстанций. Сокращаемым работникам предлагают устраиваться в подрядную организацию. Отмечается, что по новым условиям станция скорой помощи начнет работу с мая текущего года.

В настоящее время руководство станции ведет поиск организации, которая сможет предоставить 61 оборудованный автомобиль с водителем.

Сообщается, что за три года работы подрядная организация получит порядка одного миллиарда рублей. По истечении этого срока автомобили будут переданы в собственность станций.

Напомним, работники станции, несогласные с таким решением, устраивали несколько акций протеста, в том числе и рядом со зданием министерства здравоохранения Самарской области. Люди опасаются, что могут остаться без работы, а качество услуг станции значительно снизится.

Чиновники же областного минздрава полагают, что привлечение частной фирмы повысит качество обслуживания и положительно отразится на условиях работы сотрудников.

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