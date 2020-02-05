Москва, , 13:43 — REGNUM Российские автопроизводители могут столкнутся с проблемами в связи с распространением коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Проблемы в автомобильной отрасли связаны с тем, что часть комплектующих для производства приходит из Китая. Так, по оценкам КамАЗа, предприятие может действительно столкнуться с дефицитом поставок китайских деталей в случае, если ситуация не разрешится до конца февраля. Там уже создали штаб по «оперативному реагированию», задачей которого будет заключаться в том, чтобы скорректировать модельный ряд в случае необходимости. Кроме того, штаб будет заниматься поисками альтернативы китайским комплектующим.

Чуть лучше ситуация обстоит на АвтоВАЗе, где есть необходимый запас компонентов из Китая. Такая же ситуация на заводах Renault и Toyota.

На Ульяновском автозаводе, где плановая инвентаризация и комплекс профилактических работ завершатся только 10 февраля, рисков может и вовсе не возникнуть. На Горьковском автозаводе «анализируют ситуацию».

По словам главы комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрея Коссова, похожая ситуация уже была в России, когда были ограничения поставок из Турции и Японии. Тогда особого урона автопроизводителям задержки поставок не нанесли. Он полагает, что ситуация с коронавирусом скоро разрешится.

Напомним, ряд предприятий Южной Кореи уже приостановили некоторые из своих сборочных линий в связи с задержками поставок автокомпонентов из Китая.

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