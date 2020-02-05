Киев, , 13:11 — REGNUM Тарифы на центральное водоснабжение и водоотведение на Украине подорожают на 15−20%. Решение приняла Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщил 4 февраля телеканал «1+1».

"Основная причина — это заработная плата в городах… Рост от 15 до 20 процентов — это несущественное подорожание на платежку», — рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Она объяснила, что в основе тарифа лежало значение средней заплаты в размере 5,6 тысячи гривен (около 14,3 тыс. рублей). На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал «сравнять» снижение суммы начислений за теплоснабжение до 25−30% для всех регионов Украины.

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