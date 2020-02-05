Орел, , 13:05 — REGNUM В Орловской области предложено перейти на долгосрочные торги для решения проблемы с затягиванием сроков ремонта дорог. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 4 февраля на совещании губернатор Андрей Клычков предложил обсудить вопрос перехода к двух — трёхгодичным торгам, чтобы «подрядчик был готов и рассчитывал работать на долгосрочную перспективу».

Глава региона отметил необходимость провести подготовительную работу заблаговременно до ремонтного сезона.

«Именно сейчас мы можем обсудить те сложности, с которыми могут столкнуться подрядчики и заказчики весной и летом. Плотное взаимодействие и желание работать на благо родной области должно разрешить все возникающие проблемы», — сказал Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Орловской области привели в порядок 192 км автодорог, в том числе 100 км — в рамках национального проекта, то есть. преимущественно, за счёт федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловские власти отчитались о ремонте 192 км автодорог