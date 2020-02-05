Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM

Мотивацию правительственной комиссии можно понять, но удастся ли реализовать ее предложение без того, чтобы нанести дополнительный ущерб — неясно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 февраля, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу комиссии.

Ранее «Известия» сообщили, что комиссия рассматривает возможность ужесточения наказания для работодателей за невыплату зарплат. Предлагается переквалифицировать это нарушение и считать его преступлением средней тяжести. За невыплату зарплат в течение более чем двух месяцев работодателю будет грозить до 5 лет тюрьмы, а в случае, если задержки приведут к тяжким последствиям для работников, — до десяти.

« Для малых предприятий эта проблема неактуальна. Зарплаты, как правило, платят вовремя, просто потому, что это предприятия в основном небольшие, а отношения в них почти семейные. Такого чудовищного отчуждения работников от работодателей, как в некоторых крупных корпорациях, не существует.

Для крупного же бизнеса этот вопрос, разумеется, актуален. Но есть ведь и другая сторона проблемы. У работодателя могут возникнуть технические сложности с выплатой зарплат — к примеру, если его счета будут заблокированы вследствие претензий государства. Это тоже будет считаться нарушением или нет?