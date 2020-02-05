Самара, , 13:06 — REGNUM Новый скейт-парк построят в Самаре. Об этом 5 февраля сообщила глава города Елена Лапушкина во время выездной проверки Красноглинского района.

По ее словам, новый скейт-парк появится на одной из площадок поселка Управленческий благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Кроме этого, будет обновлена и благоустроена территория сквера Овчарова. А во дворе дома № 11 по улице Крайней установят новые лавочки, оформят газоны и посадят деревья.

Кроме этого, здесь будет увеличено количество парковочных мест и обновлена дорога.

Елена Лапушкина также сообщила, что в текущем году начнется разработка проекта реконструкции дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка.

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