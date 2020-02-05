Самара, 5 февраля 2020, 13:06 — REGNUM Новый скейт-парк построят в Самаре. Об этом 5 февраля сообщила глава города Елена Лапушкина во время выездной проверки Красноглинского района.
По ее словам, новый скейт-парк появится на одной из площадок поселка Управленческий благодаря губернаторскому проекту «СОдействие». Кроме этого, будет обновлена и благоустроена территория сквера Овчарова. А во дворе дома № 11 по улице Крайней установят новые лавочки, оформят газоны и посадят деревья.
Кроме этого, здесь будет увеличено количество парковочных мест и обновлена дорога.
Елена Лапушкина также сообщила, что в текущем году начнется разработка проекта реконструкции дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка.
Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Кузбасса отчитал мэра Новокузнецка за плохую работу