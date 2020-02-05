Ташкент, , 12:56 — REGNUM Всемирный банк и Азиатский банк развития помогут министерству энергетики Узбекистана создать модель конкурентного рынка электроэнергии, сообщили 5 февраля в пресс-службе минэнерго.

В ведомстве уточнили, что переход на новую модель рынка начнется в 2023 году. Концепцию новой модели планируется внести на обсуждение в правительство республики не позднее марта 2020 года.

В министерстве добавили, что в настоящее время специалисты работают над проектом закона «Об электроэнергетике». Разработкой документа также занимаются сотрудники Европейского банка реконструкции и развития. Закон будет внесен в правительство в конце мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк активно участвует в создании программы и реализации проектов строительства альтернативных источников электроэнергии в Узбекистане.

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