Орел, , 12:56 — REGNUM 192 километра автодорог отремонтировано в Орловской области в 2019 году, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания с представителями основных подрядных дорожных организаций.

По информации и. о. заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Дениса Блохина, в прошлом году объём Дорожного фонда региона составил 6 млрд рублей. Из этой суммы 2,9 млрд направили на ремонт, капремонт, реконструкцию и строительства автодорог и искусственных сооружений, остальные деньги потратили на содержание автодорог, ремонт дворовых территорий и закупку техники.

Согласно отчёту Блохина, по итогам 2019 года в регионе после строительства и реконструкции было введено 15 км дорог в сельской местности, 192 км дорог отремонтировано. 100 километров привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чиновник также упомянул о возобновлении капитального ремонта скандально известного моста Дружбы в Орле.

На данный момент Дорожный фонд региона располагает 5,6 млрд, однако власти ожидают поступления средств из федерального бюджета в конце второго квартала 2020 года.

«На ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию в 2020 году предусмотрено 3,2 млрд рублей, а это на 10% больше, чем в 2019 году», — уточнили в пресс-службе.