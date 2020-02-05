Москва, , 12:55 — REGNUM Нефтяные цены пытаются расти после недавнего падения: с начала февраля котировки просели еще на 7% на фоне сообщений о сокращении объемов потребления сырья в КНР на 20% из-за коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В данный момент хранилища страны переполнены, что привело к приостановке импорта нефти из стран Латинской Америки и Западной Африки. Ожидается дальнейшее ухудшение ситуации, так как в основных промышленных регионах карантин будет продолжаться до 10 февраля.

5 февраля минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти в стране. Согласно предварительным данным, они увеличились на 4,18 млн баррелей, и если сегодняшний отчет подтвердит увеличение объемов сырья, то рынку будет гораздо сложнее восстанавливаться.

Кроме того, 5 февраля будет приниматься решение о переносе мартовской встречи ОПЕК+ на ближайшие дни. Саудовская Аравия настаивает на внеочередном заседании с целью принятия экстренных мер по стабилизации рынка.

Будущие цены во многом будут зависеть от готовности других стран — членов ОПЕК поддержать саудитов и снизить добычу. Нефтяные цены ожидаются вблизи отметки $54 за баррель», — полагает эксперт.

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