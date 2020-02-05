Москва, , 12:49 — REGNUM После плодотворной сессии, сегодня, 5 февраля, на утренних торгах рубль перешел к режим умеренного снижения против бивалютной корзины, заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Накануне доллар отступил под 100-дневную скользящую среднюю и утратил отметку 63 руб., которую и тестирует в преддверии публикации важных данных по деловой активности в сфере услуг США, которые могут внести краткосрочные коррективы в динамику долларовых пар в целом.

В контексте событий в Китае российская валюта в последнее время очень чутко реагирует на изменение отношения к риску, которое сегодня снова ухудшается после вчерашнего ралли в сегменте высокодоходных активов.

Нефть тем временем демонстрирует скромный бычий уклон, но не стремится развивать восходящий импульс, что также настораживает трейдеров. В целом сохраняющаяся напряженность вокруг эпидемии и ее последствий по-прежнему не предполагает устойчивого восстановления рубля, тогда как продажи на росте остаются актуальными, как и в случае с нефтью.

Сейчас в центре внимания игроков находится уровень 63 руб., вектор движения от которого и определит краткосрочную динамику пары. Новая атака долларовых быков сместит фокус на 100-дневную скользящую среднюю в районе 63,30 руб., которая снова выступает в роли сопротивления, но, возможно, ненадолго.

До конца недели котировки могут вернуться к уровням неподалеку от 64 руб., если пятничная статистика по американскому рынку труда приятно удивит, а нефть останется вблизи долгосрочных минимумов», — считает эксперт.

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