Москва, , 12:43 — REGNUM Если наказание связано с задержкой зарплаты на несколько месяцев, оно нужно, и на сегодняшний день уже предусмотрена уголовная ответственность за задержку заработной платы свыше трех месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры», юрист Игорь Скрипка, комментируя ужесточение наказания за невыплату зарплаты.

«Однако предложение, которое сейчас внесено — до 10 лет лишения свободы за такие вещи назначать — это чрезвычайно строгое наказание, тем более в ситуации, когда бизнесу сейчас и так достаточно нелегко. Задержка заработной платы по большей части связана с отсутствием денежных средств у предпринимателей.

Принципиально заставить работодателя не задерживать зарплату можно. Но, во-первых, Следственный комитет, к зоне ответственности которого относится возбуждение уголовных дел, связанных с задержкой и невыплатой заработной платы, и разбирательства по ним, должен более активно заниматься заявлениями, которые поданы в отношении работодателя.

Сейчас Следственный комитет достаточно часто просто отказывается возбуждать такие дела под предлогом очень длительных проверок. Второе, сами работники должны не стесняться, а подавать в суд на работодателя в случае задержки заработной платы и получать компенсации за задержанные зарплаты.

На сегодняшний день работники по большей части игнорируют такие вещи и ходят в суд только лишь, когда заработная плата не выплачивается в течение трех месяцев или полугода, или, когда их просто незаконно увольняют», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственная комиссия поручила СК РФ и МВД ужесточить уголовное наказание за невыплату зарплаты. Согласно предложенному законопроекту будет предусматриваться от 5 до 10 лет лишения свободы.

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