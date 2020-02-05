Москва, , 12:42 — REGNUM Вероятность снижения выручки от экспорта российской нефти в первом квартале из-за распространения коронавируса почти неизбежна, написал 5 февраля председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter.

«На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что вспышка коронавирусной инфекции в КНР приведет к очень серьезным последствиям для мировой экономики, в том числе и к замедлению экономического роста как минимум на 1%.

Отметим, в настоящее время вакцины от коронавируса нет. Но в России и ряде стран уже начаты научные разработки.

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