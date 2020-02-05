Москва, , 12:51 — REGNUM Законопроект, направленный на изменение норм экспорта сжиженного природного газа, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Речь идет о том, чтобы расширить перечень компаний, которые получат право экспортировать такой газ. В частности, правительство устанавливает несколько условий для экспорта сжиженного природного газа.

Так, на такое право смогут претендовать, пользователи участков недр федерального значения, газ с которых направляется на сжижение. Кроме того, нововведение также устанавливает, что лицензии на пользование недрами для желающих экспортировать сжиженный газ, должна быт получена после 1 января 2013 года. При этом правительство уточняет, что такое право будет действовать только в части сжиженного газа, произведенного из природного, который был добыт на определенных участках недр.

Как отмечают в правительстве, принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений в вопросе создания условий для экспорта сжиженного природного газа.

Правительство намерено вовлечь в производство СПГ ресурсной базы новых месторождений, расположенных на полуостровах Ямал и Гыданский.

«Увеличение производства СПГ в Арктических районах также будет способствовать увеличению грузооборота по Северному морскому пути до 80 млн. тонн к 2024 году, как это предусмотрено указом президента РФ от 7 мая 2018 года. Решение указанных задач невозможно без вовлечения в производство СПГ ресурсной базы новых месторождений, расположенных на полуостровах Ямал и Гыданский», — отмечают авторы инициативы.