Москва, , 12:29 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает от первого вице-премьера Андрея Белоусова перераспределения сверхдоходов сырьевых компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Мы поддержали предложение Андрея Белоусова, когда он еще был помощником президента, о том, чтобы забрать часть сверхдоходов сырьевых компаний и пустить их на национальные проекты. Но тогда заартачились и не сделали этого. Сейчас Белоусов первый вице-премьер, и, возможно, он сможет довести эту идею до конца, чтобы мы, наконец, получили больше денег для развития страны», — сказал Жириновский.

Депутаты фракции ЛДПР не поддержали принятие в третьем чтении Госдумой закона о дополнительных льготах на вывозные пошлины для сырьевых компаний.

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