Москва, , 12:29 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России не видит проблем с продажей органической продукции иностранными компаниями, которые имеют зарубежные сертификаты на данные продукты. Об этом 5 февраля заявил замглавы ведомства Максим Увайдов.

«Проблем с реализацией органической продукции иностранными компаниями (по зарубежным сертификатам) я не вижу», — сказал он журналистам.

По его словам, в реестре производителей органической продукции уже находятся 19 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января в России вступил в силу закон об органической продукции. В законе прописаны правила производства, хранения, транспортировки и реализации экопродукции.

В частности, теперь законодательно запрещено смешивать органическую и неорганическую продукцию. Кроме того, закон также запрещает гидропонный метод выращивания растений, а также упаковку и тару, которые могут загрязнить экологически чистую продукцию.