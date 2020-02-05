Москва, , 12:35 — REGNUM На достраивание проблемных объектов долевого строительства в России в нынешнем году планируется потратить не менее 30 млрд рублей. Об этом 5 февраля рассказал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«В прошлом году выделено больше 30 млрд рублей на проблемные объекты. В этом году мы договаривались, что сумма будет не меньше», — приводит ТАСС его слова на конференции «Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?» в Москве.

Также он отметил, что в нынешнем году Минстрой попросит на эти цели немного большую сумму и отметил, что в минувшем году удалось добиться того, что все регионы признали жилые городские долгострои, так как ранее таким объектам продлевали разрешение на строительство из-за чего объект переставал быть проблемным.

В результате стройка велась более чем 2−3 года, а обманутые дольщики ждали свои квартиры и выплачивали все это время ипотеку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля из данных Росстата стало известно, что рост жилищного строительства в 2019 году наблюдался в подавляющем большинстве российских регионов.