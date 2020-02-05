Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростовской области могут появиться особые винодельческие зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона 5 февраля.

Поступившая в департамент потребительского рынка инициатива подкреплена развитием эногастрономического туризма на Дону. В ближайшей перспективе возможность создания в регионе особых винодельческих зон обсудят специалисты.

Отмечается также, что в Ростовской области объём производства вина за год вырос на 9,5%. Так, в 2019 году донские виноделы произвели 585 тыс. дал (8,4 млн бутылок).