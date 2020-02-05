Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону почти в 10 раз возросло за год количество нарушений, которые допустили перевозчики, работающие на городских маршрутах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В 2019 году инспекторы выявили 55 тыс. 334 нарушения, что в 9,5 раз больше, чем в 2018 году. В адрес автотранспортных предприятий (АТП) было направлено более 3,5 тыс. претензий. Компании оштрафованы на 321 млн рублей. Неоднократные нарушения стали причиной расторжения 11 муниципальных контрактов с пятью перевозчиками, часть из них внесены в «чёрный список».

ИА REGNUM напоминает, что выручка ростовских перевозчиков при норме от 8 до 12 млрд рублей составляет 1,6 млрд рублей. Власти намерены решить вопрос низких доходов АТП с помощью специальной программы, которую разработают специалисты в ближайшее время.

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