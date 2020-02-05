Тегеран, , 12:21 — REGNUM По словам министра экономики и финансов Ирана Фархада Дейпасанда, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в стране получили 50-процентный рост за последние 10 месяцев иранского календарного года (с 21 марта 2019 г. по 22 января 2020 г.) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом 4 февраля сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед прессой, Фархад Дейпасанд отметил, что такой рост был достигнут несмотря на принятые в государстве усилия по сокращению иностранных инвестиций.

Кроме того, министр подчеркнул, что иранские власти предпринимали различные меры по сокращению доходов от продажи нефти. Были найдены альтернативные решения, причем наиболее значимое место в данном вопросе имеют налоговые поступления, составляющие на сегодняшний день значительную часть государственных расходов, заявил министр финансов.

Отметив усилия «врагов страны» по сокращению экспорта иранских ненефтяных товаров, Дейпасанд сделал заключение, что ненефтяной экспорт, наоборот, увеличился на 20 процентов в весовом выражении за 10 месяцев, однако сократился на три процента в стоимостном выражении.