Москва, , 12:14 — REGNUM В ответ на заявление председателя Счетной палаты РФ, экс-министра финансов Алексея Кудрина о «почти неизбежном» (на фоне распространения вируса из Китая) снижении выручки от экспорта нефти в первом квартале доктор экономических наук Никита Кричевский позволил себе пошутить:

«Алексей Леонидыч Кудрин — наше фсе! Увидеть снижение выручки от экспорта нефти, заявить, что оно «почти неизбежно», когда цена на нефть с начала года уже снизилась на 16%, а экспорт нефти в Китай — на 20%, дорогого стоит. Впрочем, давать экспертные оценки — не дело руководителя Счетной палаты.

А если не так, пусть и нам платят зарплату из бюджета и дают бабки на просмотр профильных сайтов. Ах да, про калькулятор забыли. Но тут есть повод для экономии бюджетных средств: можем на смартфоне подсчитать. Или в столбик. Не подскажете, где в Кудрины записывают?», — отметил Никита Кричевский в публикации на своих интернет-ресурсах.

Напомним, о том, что на фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна, Алексей Кудрин написал сегодня, 5 февраля, в Twitter.