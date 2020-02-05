Москва, , 12:14 — REGNUM Ограничение поставок китайской продовольственной продукции пока не рассматривается Минсельхозом РФ в качестве одной из мер против нового коронавируса. Об этом сообщил 5 февраля журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.

«Не рассматриваем», — ответил он на соответствующий вопрос.

Увайдов пояснил, что коронавирус не передаётся через продукты питания, подтверждающей это информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор объяснил, для каких категорий населения риск заразиться коронавирусом выше.

Читайте также: Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор

А также: Российские торговые сети не боятся перебоев с китайским чесноком