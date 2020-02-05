Кишинёв, , 12:02 — REGNUM Молдавия нацелена на заключение новой программы с МВФ и продолжение внедрения реформ для обеспечения устойчивого развития экономики и в интересах граждан. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече в Кишиневе с делегацией миссии МВФ во главе с Рубеном Атояном, передает ИА REGNUM.

Они также обсудили выполнения молдавскими властями нынешней программы сотрудничества с МВФ, которую планируется завершить 20 марта 2020 года.

В свою очередь премьер-министр Молдавии Ион Кику сказал, что переговоры правительства с МВФ идут хорошо, и «вероятность того, что действующая программа успешно будет завершена, как и планировалось, в марте, — выше, чем в начале визита миссии МВФ».

Он добавил, что о паузе в сотрудничестве с МВФ речи пока не идет, хотя раньше говорили о такой вероятности, если МВФ не проявит гибкость в переговорах.