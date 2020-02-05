Москва, , 11:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп испортил отношения со многими странами, и сколько времени уйдёт на их восстановление, пока неизвестно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа об экономических успехах, которых достигли США под его руководством.

«Да, но достигнуто это довольно дорогой ценой, — сказал Вассерман. — Он основательно испортил политические отношения со многими другими странами и со многими другими коллегами внутри страны. Собственно, это видно по тому, как ему пытаются учинить импичмент на ровном месте. Понятно, что его действия против Байдена бьют по интересам всей Демократической партии, но сами эти действия не выходят за рамки американских законов, а потому, несомненно, будут оправданы. Получается, что улучшение экономических дел сопровождается ухудшением политических обстоятельств».

И, как уточнил Вассерман, для Трампа как для человека, большую часть жизни бывшего в бизнесе, это не так уж и важно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп во время своего ежегодного обращения к Конгрессу США заявил, что безработица в Америке достигла рекордно низкого уровня, а само положение страны является прочным, как никогда прежде.

Читайте ранее в этом сюжете: Вассерман назвал победу Трампа на выборах вероятной, но не гарантированной