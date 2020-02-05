Москва, 5 февраля 2020, 11:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп испортил отношения со многими странами, и сколько времени уйдёт на их восстановление, пока неизвестно, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Трампа об экономических успехах, которых достигли США под его руководством.
И, как уточнил Вассерман, для Трампа как для человека, большую часть жизни бывшего в бизнесе, это не так уж и важно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Трамп во время своего ежегодного обращения к Конгрессу США заявил, что безработица в Америке достигла рекордно низкого уровня, а само положение страны является прочным, как никогда прежде.
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